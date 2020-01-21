قوة عسكرية كورية إلى مضيق هرمز لمكافحة القرصنة

سفينة تابعة للبحرية الكورية الجنوبية "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها سترسل قوة عسكرية لمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز.



وقالت: "إن وحدة البحرية الكورية، ستقوم بمهام لحماية مواطنيها وسفنها بالمنطقة، تحت قيادة الجيش الكوري الجنوبي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وكانت ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، قد قدمت دعماً سياسياً؛ لتشكيل بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، كما أعلنت الاثنين وزارة الخارجية الفرنسية.



وسيتم تشكيل هيئة أركان في نهاية كانون الثاني/ يناير على أن تصبح عملانية بنهاية شباط/ فبراير مع نشر فرقاطة هولندية في المنطقة، ستشكل بداية لنظام مداورة للدول المشاركة.