إدارة المرور بغزة: إصابة واحدة بثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قالت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الثلاثاء: إنه تم تسجيل ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت في تصريح صحفي: إن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، مطالبة قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية.



كما شددت إدارة المرور على أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مضيفة: "أنه يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق".

رام الله - دنيا الوطن