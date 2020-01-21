طالع: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء، الموافق 21 كانون الثاني/ يناير 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.45 شيكل.



الدينار الأردني: 4:87 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.84 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل