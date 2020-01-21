الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج فوق 900 متر





وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي ارتفاعها حول 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وتكون متراكمة غلى المرتفعات التي ارتفاعها حول 1000 متر خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.



هذه الليلة، يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط أمطار خفيف متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق، تضعف فرصة الهطول ليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق نهاراً، وخلال ساعات المساء والليل، تتأثر المنطقة بمنخفض جوي، وتسقط أمطار متفرقة مساءً، تشتد خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً وشديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر:



1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.





2 شدة سرعة الرياح.



3- خطر التزحلق على الطرقات بسبب تساقط البرد والثلج.





4- تدني مدى الرؤية الأفقية.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 6-3 9-3 9-5 بيت لحم 6-3 9-3 9-5 رام الله والبيرة 5-2 8-2 8-4 طولكرم 11-6 14-6 14-8 نابلس 8-4 11-4 11-6 قلقيلية 11-6 14-6 14-8 جنين 11-5 14-5 14-6 سلفيت 6-3 9-3 9-5 طوباس 11-5 14-5 14-6 روابي 8-4 11-4 11-6 الخليل 4-1 7-2 7-4 غزه 12-8 15-8 15-10 أريحا 15-8 18-8 18-9 خانيونس 12-8 15-8 15-10 الأغوارالشمالية 13-6 16-6 16-7 رفح 14-8 16-7 16-7 5- تشكل الانجماد.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنتتأثر المنطقة اليوم، بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار، فوق معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً.