شؤون فلسطينية

مديريتا رام الله وبيت لحم تُعلقان الدوام للمرحلة الأساسية والخليل بشكل كلي

مديريتا رام الله وبيت لحم تُعلقان الدوام للمرحلة الأساسية والخليل بشكل كلي
طلبة أثناء منخفض جوي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الخليل اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام الدراسي في جميع المراحل، فيما أعلنت مديريتا رام والبيرة وبيت لحم، تعليق الدوام الدراسي لطلبة المرحلة الأساسية، فيما يبدأ دوام باقي المراحل الساعة التاسعة صباحاً.

جاء ذلك، وفق ما نقلت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية عن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور.

وقال الخضور: إن باقي المديرات تقيم الوضع، وستقرر ما هو بمصلحة سلامة الطلبة.

وتتأثر المنطقه بكتلة هوائية أكثر برودة؛ لذا يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة.

وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي ارتفاعها حول 900 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتراكم فوق المرتفعات التي ارتفاعها حول 1000 متر خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

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