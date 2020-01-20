حماس تُعلّق على تصريحات رئيس الشاباك الإسرائيلي

يذكر، أن رئيس جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، نداف أرغمان، قال: إنه تم إحباط أكثر من 560 هجومًا كبيراً خلال العام الماضي.





ونقلت صحيفة (معاريف) عن أرغمان قوله: "كان العام الماضي مليئًا بالتحديات الأمنية في جميع الساحات، التي نعمل فيها، لقد أحبطنا 560 هجومًا كبيراً، منها 10 عمليات تفجيرية، 4 محاولات خطف، وأكثر من 300 هجوم إطلاق نار".