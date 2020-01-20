حماس تُعلّق على تصريحات رئيس الشاباك الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة (حماس)، على تصريحات قائد جهاز الشاباك الإسرائيلي، المتعلقة بإحباط عمليات فلسطينية خلال عام 2019 الماضي.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح له عبر (فيسبوك): "حديث ما يسمى قائد جهاز الشاباك الصهيوني عن تحديات أمنية كبيرة واجهت الكيان الصهيوني خلال عام 2019، يؤكد تصاعد الفعل المقاوم وتوسع مساحاته".
وأضاف قاسم: "يدلل ذلك على الإصرار المتعاظم لدى جماهير شعبنا لمواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه، بطرد الاحتلال عن أرضه، وإقامة دولته، وعاصمتها القدس".
يذكر، أن رئيس جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، نداف أرغمان، قال: إنه تم إحباط أكثر من 560 هجومًا كبيراً خلال العام الماضي.
ونقلت صحيفة (معاريف) عن أرغمان قوله: "كان العام الماضي مليئًا بالتحديات الأمنية في جميع الساحات، التي نعمل فيها، لقد أحبطنا 560 هجومًا كبيراً، منها 10 عمليات تفجيرية، 4 محاولات خطف، وأكثر من 300 هجوم إطلاق نار".
التعليقات