شؤون فلسطينية

حماس تزور مؤسسات إعلامية بغزة

حماس تزور مؤسسات إعلامية بغزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
شرع وفد من العلاقات الإعلامية التابع للدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم أمس بتنظيم حملة زيارات للمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة؛ تقديرا لجهودها الإعلامية في خدمة القضية الفلسطينية.

وزار وفد العلاقات الإعلامية التابع للدائرة الاعلامية كلا من قناة العربي، والميادين، والغد، حيث ناقش الوفد أبرز العقبات التي يواجهها الصحفيون في أثناء عملهم في تغطية الأحداث بغزة، وبحث سبل تذليلها، وفق الموقع الرسمي لحركة حماس.

وأكّد وفد العلاقات الإعلامية أن الحملة تأتي في إطار تعزيز العلاقة وتطويرها مع طواقم ومديري المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، وضمان ممارسة هذه المؤسسات لعملها في غزة على أكمل وجه دون أي عائق.

من جانبها رحّبت إدارات الفضائيات الثلاث بهذه الزيارة، معبرةً عن شكرها للدائرة الإعلامية ولحركة حماس على هذه الجهود التي من شأنها تعزيز أواصر العلاقة، والبقاء على تواصل دائم مع المؤسسات الإعلامية.

أخبار ذات صلة

الحكومة والتعليم وسلطة النقد يؤخرون الدوام الرسمي غداً

الحكومة والتعليم وسلطة النقد يؤخرون الدوام الرسمي غداً

مسؤول إسرائيلي: إذا لم يتوقف إطلاق البالونات سنهاجم غزة

مسؤول إسرائيلي: إذا لم يتوقف إطلاق البالونات سنهاجم غزة

هيئة مكافحة الفساد تبدأ بإعداد دراسة حول مخاطر الفساد بوزارة الأوقاف

هيئة مكافحة الفساد تبدأ بإعداد دراسة حول مخاطر الفساد بوزارة الأوقاف

غداً أقسى أيام الشتاء برودة ودرجات الحرارة تقترب من الصفر

غداً أقسى أيام الشتاء برودة ودرجات الحرارة تقترب من الصفر

شكارنة للرباعية الدولية: يجب إيجاد حلول بديلة لمشكلة الكهرباء الفلسطينية

شكارنة للرباعية الدولية: يجب إيجاد حلول بديلة لمشكلة الكهرباء الفلسطينية

لفرض المنهاج الإسرائيلي: الاحتلال يُغلق مدرسة فلسطينية بالشيخ جراح

لفرض المنهاج الإسرائيلي: الاحتلال يُغلق مدرسة فلسطينية بالشيخ جراح

(أونروا): بكل أسف لا نملك حالياً ميزانية لتغطية إعانات الإيجار لمتضرري حرب 2014

(أونروا): بكل أسف لا نملك حالياً ميزانية لتغطية إعانات الإيجار لمتضرري حرب 2014

إسرائيل تزعم: أحبطنا 560 هجومًا كبيراً العام الماضي

إسرائيل تزعم: أحبطنا 560 هجومًا كبيراً العام الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

حماس تزور مؤسسات إعلامية بغزة

حماس تزور مؤسسات إعلامية بغزة

هيئة مكافحة الفساد تبدأ بإعداد دراسة حول مخاطر الفساد بوزارة الأوقاف

هيئة مكافحة الفساد تبدأ بإعداد دراسة حول مخاطر الفساد بوزارة الأوقاف

إستدعاء قيادي فتحاوي بالقدس وإعتقال نجله

إستدعاء قيادي فتحاوي بالقدس وإعتقال نجله

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروعي صيانة مجموعة من المدارس في القدس

"التربية" تتسلم مشروعي صيانة مجموعة من المدارس في القدس

حركة &#34;BDS&#34; تدعو لمقاطعة &#34;إكسبو 2020&#34; في دبي .. والسبب دولة الاحتلال

حركة "BDS" تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي .. والسبب دولة الاحتلال

الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

الاحتفال بتخريج 38 أسيرا جامعيا في جنين

الاحتفال بتخريج 38 أسيرا جامعيا في جنين

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية

منوعات

بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

يسرا: &#34;أبويا ضربني بالقلم بعد أول بوسة مع حسين فهمي&#34;

يسرا: "أبويا ضربني بالقلم بعد أول بوسة مع حسين فهمي"

رانيا يوسف ترد على سؤال &#34;ماذا لو حملت ابنتك بتلقيح خاطئ وهي عذراء؟&#34;

رانيا يوسف ترد على سؤال "ماذا لو حملت ابنتك بتلقيح خاطئ وهي عذراء؟"

رقص مريم حسين الجريء داخل صالون تجميل يثير الجدل

رقص مريم حسين الجريء داخل صالون تجميل يثير الجدل

أول تعليق من نسرين طافش بعد طلاق أصالة وطارق العريان

أول تعليق من نسرين طافش بعد طلاق أصالة وطارق العريان

أحلام تُحرج مدير أعمالها أمام الجمهور بتعليق صدمهم

أحلام تُحرج مدير أعمالها أمام الجمهور بتعليق صدمهم

نجل عبدالمجيد عبدالله يدخل عالم الغناء ويطرح أولى أغانيه

نجل عبدالمجيد عبدالله يدخل عالم الغناء ويطرح أولى أغانيه

أروى تهاجم المسؤولين اليمنيين بسبب جنسية بلدها

أروى تهاجم المسؤولين اليمنيين بسبب جنسية بلدها

أول تعليق لفادي الهاشم زوج نانسي عجرم على أزمة قتيل منزلهما

أول تعليق لفادي الهاشم زوج نانسي عجرم على أزمة قتيل منزلهما

أول ظهور للإعلامية سعاد السلمان بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

أول ظهور للإعلامية سعاد السلمان بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

عربي

العراق: أربعة قتلى وإصابة نحو مئة في اشتباكات مع الأمن

العراق: أربعة قتلى وإصابة نحو مئة في اشتباكات مع الأمن

الحريري يدعو لتشكيل حكومة لبنانية على وجه السرعة لوقف &#34;مسلسل الانهيار&#34;

الحريري يدعو لتشكيل حكومة لبنانية على وجه السرعة لوقف "مسلسل الانهيار"

نائب أردني: هل نسيتم من منعنا من التعامل مع سوريا؟

نائب أردني: هل نسيتم من منعنا من التعامل مع سوريا؟

الحريري: البلاد تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوماً

الحريري: البلاد تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوماً