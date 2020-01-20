حماس تزور مؤسسات إعلامية بغزة

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

شرع وفد من العلاقات الإعلامية التابع للدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم أمس بتنظيم حملة زيارات للمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة؛ تقديرا لجهودها الإعلامية في خدمة القضية الفلسطينية.



وزار وفد العلاقات الإعلامية التابع للدائرة الاعلامية كلا من قناة العربي، والميادين، والغد، حيث ناقش الوفد أبرز العقبات التي يواجهها الصحفيون في أثناء عملهم في تغطية الأحداث بغزة، وبحث سبل تذليلها، وفق الموقع الرسمي لحركة حماس.



وأكّد وفد العلاقات الإعلامية أن الحملة تأتي في إطار تعزيز العلاقة وتطويرها مع طواقم ومديري المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، وضمان ممارسة هذه المؤسسات لعملها في غزة على أكمل وجه دون أي عائق.



من جانبها رحّبت إدارات الفضائيات الثلاث بهذه الزيارة، معبرةً عن شكرها للدائرة الإعلامية ولحركة حماس على هذه الجهود التي من شأنها تعزيز أواصر العلاقة، والبقاء على تواصل دائم مع المؤسسات الإعلامية.