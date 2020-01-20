الحكومة والتعليم وسلطة النقد يؤخرون الدوام الرسمي غداً

قررت الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، مساء الاثنين، إجراء تعديلات على الدوام الرسمي للموظفين ولمؤسسات التعليم غداً الثلاثاء.

وقالت الحكومة الفلسطينية، وفق وكالة (وفا): "إن دوام الموظفين غداً يبدأ الساعة التاسعة صباحاً في كافة محافظات الوطن".

من ناحيتها، قال وزارة التربية والتعليم: إنه نظراً للحالة الجوية السائدة في فلسطين؛ قررت الوزارة تأخير دوام المدارس ليوم غدٍ الثلاثاء ليبدأ الساعة التاسعة صباحاً.

وأضافت الوزارة: "يقوم مديرو التربية والتعليم في المحافظات باتخاذ القرار المتعلق بدوام كل مدرسة وفق تطور الحالة الجوية، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين".





وفي السياق، صدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، تنويها حول طبيعة الدوام غدا الثلاثاء.





وأعلنت سلطة النقد عن تأخير الدوام يوم غد الثلاثاء حتى الساعة التاسعة صباحاً نظراً للأحوال الجوية السائدة لموظفي سلطة النقد والبنوك ومؤسسات الإقراض.

وقالت سلطة النقد: إنه سيتم استقبال الجمهور في فروع البنوك الساعة التاسعة والنصف.