مسؤول إسرائيلي: إذا لم يتوقف إطلاق البالونات سنهاجم غزة

إطلاق البالونات فلن نتردد في مهاجمة غزة"، وذلك رداً على عودة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.





وفي السياق، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن حركة حماس تعلم ضعف إسرائيل هذا الأسبوع؛ مما يسمح لها بزيادة ضغطها، حيث سيصل أكثر من 40 رئيس دولة بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





وأضافت الصحيفة: "بالنسبة لحماس هذه الظروف تخشى فيها إسرائيل استخدام القوة ضد قطاع غزة، خشية أن يلقي التصعيد الأمني ​​بظلاله على الأحداث الرسمية ويتسبب بإحراج لإسرائيل".



من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن هناك قلق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كما أن حماس ستحاول تعطيل قمة قادة الدول للضغط على إسرائيل.





وتابعت القناة: "رسالة إسرائيل لحركة حماس أنه إذا إذا قمتم بتخريب القمة فلن نتردد في الرد بقوة".







