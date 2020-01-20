شؤون فلسطينية

مسؤول إسرائيلي: إذا لم يتوقف إطلاق البالونات سنهاجم غزة

مسؤول إسرائيلي: إذا لم يتوقف إطلاق البالونات سنهاجم غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "إذا لم يتوقف إطلاق البالونات فلن نتردد في مهاجمة غزة"، وذلك رداً على عودة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

وفي السياق، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن حركة حماس تعلم ضعف إسرائيل هذا الأسبوع؛ مما يسمح لها بزيادة ضغطها، حيث سيصل أكثر من 40 رئيس دولة بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الصحيفة: "بالنسبة لحماس هذه الظروف تخشى فيها إسرائيل استخدام القوة ضد قطاع غزة، خشية أن يلقي التصعيد الأمني ​​بظلاله على الأحداث الرسمية ويتسبب بإحراج لإسرائيل".

من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن هناك قلق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كما أن حماس ستحاول تعطيل قمة قادة الدول للضغط على إسرائيل.

وتابعت القناة: "رسالة إسرائيل لحركة حماس أنه إذا إذا قمتم بتخريب القمة فلن نتردد في الرد بقوة".


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