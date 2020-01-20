مسؤول إسرائيلي: إذا لم يتوقف إطلاق البالونات سنهاجم غزة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: "إذا لم يتوقف إطلاق البالونات فلن نتردد في مهاجمة غزة"، وذلك رداً على عودة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.
وفي السياق، قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن حركة حماس تعلم ضعف إسرائيل هذا الأسبوع؛ مما يسمح لها بزيادة ضغطها، حيث سيصل أكثر من 40 رئيس دولة بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت الصحيفة: "بالنسبة لحماس هذه الظروف تخشى فيها إسرائيل استخدام القوة ضد قطاع غزة، خشية أن يلقي التصعيد الأمني بظلاله على الأحداث الرسمية ويتسبب بإحراج لإسرائيل".
من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن هناك قلق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كما أن حماس ستحاول تعطيل قمة قادة الدول للضغط على إسرائيل.
من ناحيتها، قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن هناك قلق في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كما أن حماس ستحاول تعطيل قمة قادة الدول للضغط على إسرائيل.
وتابعت القناة: "رسالة إسرائيل لحركة حماس أنه إذا إذا قمتم بتخريب القمة فلن نتردد في الرد بقوة".
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