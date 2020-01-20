شكارنة للرباعية الدولية: يجب إيجاد حلول بديلة لمشكلة الكهرباء الفلسطينية





كما وناقش الطرفان خلال الاجتماع المعيقات التي تواجه عملية المسح والتسجيل هناك وتحديد ملكيات الأراضي ومسحها.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة الأراضي، القاضي موسى شكارنة إلى ضرورة إيجاد حلول مناسبة وبديلة لمشكلة الكهرباء الذي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني تعتمد فيها على مصادر ذاتية تهدف لتقليل الاعتماد على شبكة الكهرباء الاسرائيلية.وأكد شكارنة، خلال اللقاء الذي جمعه بمكتبه في مدينة رام الله بمدير إدارة الطاقة في مكتب اللجنة الرباعية الدولية آرييل إيزراحي لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية في غزة، بأن قضية الكهرباء هي مسألة إنسانية وطنية أخلاقية في المقام الأول وخاصة لأهلنا في قطاع غزة في ظل ما يعانوه من حصار وتضييق على كافة الأصعدة.وأبدى شكارنة استعداده لتقديم كافة الدعم اللازم وتسخير كافة الجهود والموارد المطلوبة بهدف الحصول على معلومات وبيانات أساسية للأراضي المراد إنشاء المشروع عليها وملكيتها وفق الاجراءات القانونية واستكمال التحضيرات اللازمة للعمل هناك بهدف تنفيذ هذا المشروع مشيراً بأن طواقم سلطة الأراضي يعملون بجهوزية ومهنية على الدوام.ورحب بكافة الجهود الدولية والمحلية التي تسعى على الدوام لتنفيذ مشاريع على الأرض تخدم المواطن وتخفف من أعبائه مشيداً بدور كافة الشركاء في سلطة الطاقة وسلطة المياه.بدوره أعرب مدير إدارة الطاقة في مكتب اللجنة الرباعية الدولية آرييل إيزراحي عن اهتمامه بتنفيذ المشروع في غزة كجزء من دعم التنمية الاقتصادية في الأراضي الفسطينية شاكراً شكارنه على تعاونه الدائم والمثمر.