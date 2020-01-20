(أونروا): بكل أسف لا نملك حالياً ميزانية لتغطية إعانات الإيجار لمتضرري حرب 2014

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء اليوم الاثنين، بياناً حول اقتحام متظاهرين لأحد مراكزها الصحية في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

اليوم، اقتحم عدد من المتظاهرين مركز معن الصحي، التابع لـ (أونروا) في خانيونس، مطالبين (أونروا) بدفع تعويضات لإصلاح البيوت التي دمرت في صراع عام 2014.



(أونروا) تتفهم غضب وإحباط المتظاهرين، وتتعاطف بشكل كبير مع احتياجاتهم، كما وتحترم حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون أي تعطيل لأي من خدماتها الحيوية.



منذ أن اقتحم المتظاهرون المركز الصحي، اضطرت (أونروا) للأسف إلى إغلاقه، رغم الحاجة الهائلة لهذه الخدمات المباشرة التي تقدم لـ 90,000 لاجئ فلسطيني في المنطقة.



لحسن الحظ، وبعد بذل بعض الجهود، أخلى المحتجون المركز الصحي، الذي سيستأنف تقديم خدماته صباح الغد.



وتؤكد (أونروا) بكل أسف أنها لا تملك حالياً ميزانية لتغطية إعانات الإيجار، وأنها ستواصل جهودها لحث المانحين وتعبئة الأموال اللازمة لدعم الفئات، الذين هم بحاجة لذلك.