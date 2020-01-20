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العراق: أربعة قتلى وإصابة نحو مئة في اشتباكات مع الأمن

العراق: أربعة قتلى وإصابة نحو مئة في اشتباكات مع الأمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 أفاد شهود عيان بأن أربعة متظاهرين قتلوا في بغداد وكربلاء اليوم الاثنين، فضلا عن إصابة أكثر من 90 آخرين في اشتباكات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية :"أن ثلاثة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 65آخرين في مصادمات شهدتها المنطقة المحصورة بين جسر محمد القاسم وساحة الطيران ببغداد من ساعات الصباح وحتى عصر اليوم بعد أن استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع للتصدي لموجات المتظاهرين التي تحاول السيطرة على تقاطع محمد القاسم".

وأوضح الشهود أن القوات العراقية طاردت المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع وسط مدينة كربلاء باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، مما تسبب بمقتل متظاهر وإصابة أكثر من 25آخرين.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين أول/اكتوبر مظاهرات احتجاجية رافقها عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وعمليات اختطاف لنشطاء وقتلهم للمطالبة باصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي. قال علي البياتي عضو مجلس المفوضية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ )إن اجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية بلغ 485قتيلا واكثر من 27الف مصاباو2807معتقلين تم اطلاق سراح غالبيتهم.

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