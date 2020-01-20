إستدعاء قيادي فتحاوي بالقدس وإعتقال نجله

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

استدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مسؤول ملف المقدسات في إقليم حركة فتح في القدس، الحاج عوض السلايمة، للتحقيق بشكل فوري في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.



جاء ذلك بعد اعتقال نجله الطفل سعدي ( 15 عاما) صباح اليوم واقتياده إلى جهة غير معلومة، وذلك بالتزامن مع الهجمة التي يشنها الاحتلال على المقدسيين.