شؤون فلسطينية

حركة "BDS" تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي .. والسبب دولة الاحتلال

حركة "BDS" تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي .. والسبب دولة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل(BDS) عن استنكارها ورفضها الشديدين لمشاركة "إسرائيل" في معرض "إكسبو الدولي 2020"، والمقرر اقامته في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي شرعت "إسرائيل" ببدء أعمال بناء جناحه الخاص فيه.

ودعت الحملة في بيان صدر، الاثنين، كافة الدول والجهات المُشاركة في المعرض، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل، لمقاطعته الشاملة والانسحاب منه، بسبب مشاركة دولة الاحتلال فيه.

كما دعت دولة الامارات العربية لرفض استقبال وفد دولة الاحتلال على أراضيها وسحب مشاركته من المعرض، وأهمية تأكيد التزامها بمعايير المقاطعة العربية، وقرارات وزراء الخارجية العرب.

وقالت الحملة: "إن مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لظاهرة التطبيع بكل أشكاله هي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومقدراتنا".

واعتبرت الحملة "أن مثل هذه المعارض والمؤتمرات يستغلها الاحتلال لتسويق نفسه للعالم كواحة للسلام والتعايش، وللتغطية على جرائمه اليومية بحق شعبنا، والتي لا تقبل التأويل تحت مسميات تبادل الخبرات أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، فجميعها تصب في خدمة نظام الاستعمار الإسرائيلي".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن: "أعمال بناء الجناح الإسرائيلي انطلقت رسمياً في معرض اكسبو دبي 2020" مضيفة الى أنها تواصل الاشراف على "عملية البناء الطويلة، بالتعاون الكامل مع الدولة المضيفة، الامارات

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