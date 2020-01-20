الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

الرئيس محمود عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تفقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله، وذلك في إطار متابعة سيادته المباشرة للنهوض بالقطاع الصحي وصولا لتوطين الخدمات الصحية، وضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن للتخفيف من معاناته.



وتجول في القسم، وعاد الاطفال المرضى واطمأن على صحتهم، واستمع من الاطباء إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها القسم للمرضى بحسب (وفا).



كما اطلع ، على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية الصحية المميزة للمواطن، وتوطين الخدمات الطبية لنكون قادرين عن الاستغناء عن التحويلات الطبية للخارج بشكل كامل في المستقبل القريب.



واستمع لاراء المواطنين المرضى، وإطمأن على أحوالهم.



ورافقه بالجولة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.