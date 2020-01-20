الاحتفال بتخريج 38 أسيرا جامعيا في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت حركة فتح اقليم جنين، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومركز الشهيد أبو جهاد/جامعة أبوديس، والحركة الأسيرة في قلعة سجن جلبوع، اليوم الاثنين، حفل تخريج 38 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد متحدثون الشراكة الوطنية دوما ليبقى ملف الأسرى حاضرا في قلوب الشعب الفلسطيني.



وأشاد كمال أبو الرب نائب محافظ جنين، بصمود وعزيمة وإصرار الحركة الأسيرة في التعليم متحدية سياسة الاحتلال وقهره وظلمه والذي سعى دوما الى محاولة تجهيل الحركة الأسيرة بحرمانها التعليم والتعلم من خلال الوسائل البسيطة، مثمنا كافة القائمين على هذه الدورات.



بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين سيف أبو سياف: إن الأسرى مستمرون في تحصيل العلم والمعرفة من خلال استكمال التعليم الجامعي والدورات في مختلف المجالات.



وأشارا الى تخرج 100 أسير في جامعة القدس المفتوحة، و150 يستكملون شهادة الماجستير والبكالوريوس، و4 أسرى تخرجوا في جامعة النجاح الوطنية، وأسيرين في خضوري.



من جانبه، هنأ مدير مركز الشهيد أبو جهاد فهد أبو الحاج، الأسرى الخريجين، ووجه التحية لإصرارهم على العلم والمعرفة، وتحديهم وصمودهم أمام جرائم الاحتلال وممارساته القمعية.



وشدد عضو اقليم فتح أسامة بزور، على وقوف جميع فئات شعبنا إلى جانب الأسرى، وأن لجنة التعليم في السجون استطاعت أن تحول السجون من "مقابر للأحياء إلى قلاع للعلم والنور" .



وفي نهاية الحفل، تم تسليم الشهادات لذوي الأسرى في معتقل جلبوع وعددهم 38 أسيرا في التخصصات التالية: الثوابت الوطنية والقرار الوطني المستقل، والقانون الدولي والقانون الإنساني، واستراتيجية المقاومة الشعبية واللاعنفية في إنجاز التحرر الوطني، ومبادئ العمل السياسي والعلاقات الدولية .