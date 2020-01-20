شؤون فلسطينية

الاحتفال بتخريج 38 أسيرا جامعيا في جنين

الاحتفال بتخريج 38 أسيرا جامعيا في جنين
رام الله - دنيا الوطن
نظمت حركة فتح اقليم جنين، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومركز الشهيد أبو جهاد/جامعة أبوديس، والحركة الأسيرة في قلعة سجن جلبوع، اليوم الاثنين، حفل تخريج 38 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد متحدثون الشراكة الوطنية دوما ليبقى ملف الأسرى حاضرا في قلوب الشعب الفلسطيني.

وأشاد كمال أبو الرب نائب محافظ جنين، بصمود وعزيمة وإصرار الحركة الأسيرة في التعليم متحدية سياسة الاحتلال وقهره وظلمه والذي سعى دوما الى محاولة تجهيل الحركة الأسيرة بحرمانها التعليم والتعلم من خلال الوسائل البسيطة، مثمنا كافة القائمين على هذه الدورات.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين سيف أبو سياف: إن الأسرى مستمرون في تحصيل العلم والمعرفة من خلال استكمال التعليم الجامعي والدورات في مختلف المجالات.

وأشارا الى تخرج 100 أسير في جامعة القدس المفتوحة، و150 يستكملون شهادة الماجستير والبكالوريوس، و4 أسرى تخرجوا في جامعة النجاح الوطنية، وأسيرين في خضوري.

من جانبه، هنأ مدير مركز الشهيد أبو جهاد فهد أبو الحاج، الأسرى الخريجين، ووجه التحية لإصرارهم على العلم والمعرفة، وتحديهم وصمودهم أمام جرائم الاحتلال وممارساته القمعية.

وشدد عضو اقليم فتح أسامة بزور، على وقوف جميع فئات شعبنا إلى جانب الأسرى، وأن لجنة التعليم في السجون استطاعت أن تحول السجون من "مقابر للأحياء إلى قلاع للعلم والنور" .

وفي نهاية الحفل، تم تسليم الشهادات لذوي الأسرى في معتقل جلبوع وعددهم 38 أسيرا في التخصصات التالية: الثوابت الوطنية والقرار الوطني المستقل، والقانون الدولي والقانون الإنساني، واستراتيجية المقاومة الشعبية واللاعنفية في إنجاز التحرر الوطني، ومبادئ العمل السياسي والعلاقات الدولية  .

أخبار ذات صلة

اسرائيل تزعم: أحبطنا 560 هجومًا كبيرا العام الماضي

اسرائيل تزعم: أحبطنا 560 هجومًا كبيرا العام الماضي

إستدعاء قيادي فتحاوي بالقدس وإعتقال نجله

إستدعاء قيادي فتحاوي بالقدس وإعتقال نجله

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروعي صيانة مجموعة من المدارس في القدس

"التربية" تتسلم مشروعي صيانة مجموعة من المدارس في القدس

حركة &#34;BDS&#34; تدعو لمقاطعة &#34;إكسبو 2020&#34; في دبي .. والسبب دولة الاحتلال

حركة "BDS" تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي .. والسبب دولة الاحتلال

الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية

محافظة رام الله ترفع حالة الجهوزية استعدادًا للمنخفض الجوي

محافظة رام الله ترفع حالة الجهوزية استعدادًا للمنخفض الجوي

مجلس العلاقات الدولية: تصريحات ساندرز تؤكد أن أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية

مجلس العلاقات الدولية: تصريحات ساندرز تؤكد أن أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إستدعاء قيادي فتحاوي بالقدس وإعتقال نجله

إستدعاء قيادي فتحاوي بالقدس وإعتقال نجله

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروعي صيانة مجموعة من المدارس في القدس

"التربية" تتسلم مشروعي صيانة مجموعة من المدارس في القدس

حركة &#34;BDS&#34; تدعو لمقاطعة &#34;إكسبو 2020&#34; في دبي .. والسبب دولة الاحتلال

حركة "BDS" تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي .. والسبب دولة الاحتلال

الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

الاحتفال بتخريج 38 أسيرا جامعيا في جنين

الاحتفال بتخريج 38 أسيرا جامعيا في جنين

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية

مجلس العلاقات الدولية: تصريحات ساندرز تؤكد أن أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية

مجلس العلاقات الدولية: تصريحات ساندرز تؤكد أن أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية

هيئة الأسرى: ظروف صعبة تعيشها الأسيرات في سجون الاحتلال

هيئة الأسرى: ظروف صعبة تعيشها الأسيرات في سجون الاحتلال

منوعات

بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

بعد طلاقها من طارق العريان.. هذا رد أصالة على عودة علاقتها بأنغام

يسرا: &#34;أبويا ضربني بالقلم بعد أول بوسة مع حسين فهمي&#34;

يسرا: "أبويا ضربني بالقلم بعد أول بوسة مع حسين فهمي"

رانيا يوسف ترد على سؤال &#34;ماذا لو حملت ابنتك بتلقيح خاطئ وهي عذراء؟&#34;

رانيا يوسف ترد على سؤال "ماذا لو حملت ابنتك بتلقيح خاطئ وهي عذراء؟"

رقص مريم حسين الجريء داخل صالون تجميل يثير الجدل

رقص مريم حسين الجريء داخل صالون تجميل يثير الجدل

أول تعليق من نسرين طافش بعد طلاق أصالة وطارق العريان

أول تعليق من نسرين طافش بعد طلاق أصالة وطارق العريان

أحلام تُحرج مدير أعمالها أمام الجمهور بتعليق صدمهم

أحلام تُحرج مدير أعمالها أمام الجمهور بتعليق صدمهم

نجل عبدالمجيد عبدالله يدخل عالم الغناء ويطرح أولى أغانيه

نجل عبدالمجيد عبدالله يدخل عالم الغناء ويطرح أولى أغانيه

أروى تهاجم المسؤولين اليمنيين بسبب جنسية بلدها

أروى تهاجم المسؤولين اليمنيين بسبب جنسية بلدها

أول تعليق لفادي الهاشم زوج نانسي عجرم على أزمة قتيل منزلهما

أول تعليق لفادي الهاشم زوج نانسي عجرم على أزمة قتيل منزلهما

أول ظهور للإعلامية سعاد السلمان بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

أول ظهور للإعلامية سعاد السلمان بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة

عربي

العراق: أربعة قتلى وإصابة نحو مئة في اشتباكات مع الأمن

العراق: أربعة قتلى وإصابة نحو مئة في اشتباكات مع الأمن

الحريري يدعو لتشكيل حكومة لبنانية على وجه السرعة لوقف &#34;مسلسل الانهيار&#34;

الحريري يدعو لتشكيل حكومة لبنانية على وجه السرعة لوقف "مسلسل الانهيار"

نائب أردني: هل نسيتم من منعنا من التعامل مع سوريا؟

نائب أردني: هل نسيتم من منعنا من التعامل مع سوريا؟

الحريري: البلاد تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوماً

الحريري: البلاد تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوماً