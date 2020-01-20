شؤون فلسطينية

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية

بلدية الخليل تعلن استعدادها لمواجهة المنخفضات الجوية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اليوم الاثنين، أنّ البلدية والعاملين في أقسامها المختلفةعلى أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، لافتاً إلى أنّ البلدية تستعد لاستقبال الأمطار والثلوج قبل بداية فصل الشتاء، موضحاً أنه تم ربط جميع الأقسام بغرفة العمليات التابعة للبلدية بشكل يضمن التواصل والمتابعة للعمل بشكل علمي ومهني سليم، مبيناً أنّ الاستعدادات شملت تجهيز الآليات الخاصة بفتح الشوارع وإزالة الثلوج ونقل المواطنين في الحالات الحرجة.

وعقد أبو سنينة، اجتماعاً لجميع مدراء الوحدات الإدارية وأقسام البلدية المختلفة، لبحث استعدادات البلدية لمواجهة المنخفضات الجوية المتوقعة التي ستدخل البلاد اعتباراً من الليلة، حسب دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

وطمأن أبو سنينة المواطنين، مستشهداً بالأعوام الماضية ونجاح طواقم غرفة العمليات بالتعامل مع الظروف الطارئة حيث عاشت مدينة الخليل دون أي حوادث تذكر رغم حجم المنخفضات الكبير الذي دخل البلاد في حينها، مؤكداً أنّ البلدية تعمل بتنسيق كامل مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية في المحافظة من أجل مواجهة المنخفض.

وأضاف أبو سنينة أنّ قسم الإعلام يعمل باستمرار على نشر إرشادات لتوعية المواطنينحول كيفية التصرف مع الظروف الطارئة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، في حال تراكم الثلوج أو حدوث الانجماد الناتج عن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وناشد أبو سنينة المواطنين الكرام بضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي وعدم تشغيل الأحمال الحرارية العالية؛ خصوصاً في ساعات الذروة والتي تمتد ما بين الساعة (9) صباحاً حتى (2) ظهراً، وما بين الساعة (5) حتى (8) مساءً، داعياً المواطنين إلى الالتزام بمعايير السلامة العامة وأخذ الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم، والتحلي بالصبر وروح المسؤولية في حال انقطاع التيار الكهربائي، أو حدوث أية أعطال، مهيباً بالمواطنين سرعة التبليغ عن أي حادث أو خلل كهربائي والاتصال بشكل فوري مع طوارئ كهرباء الخليل.

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