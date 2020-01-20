محافظة رام الله ترفع حالة الجهوزية استعدادًا للمنخفض الجوي

من محافظة رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، اليوم الإثنين رفع حالة الجهوزية في كافة مؤسسات المحافظة استعدادا للمنخفض الجوي.



وأكدت المحافظ د.غنام أن غرفة طوارىء المحافظة التي تضم جميع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية، ستعمل على مدار الساعة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ.



وأهابت المحافظ بكافة المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر نتيجة الأحوال الجوية، والتعامل بشكل سليم مع المدفأة ومراعاة شروط السلامة العامة، محذرة السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات، داعية لضرورة الالتزام بحدود السرعة

المسموحة لعدم تعريض انفسهم والركاب لأي مخاطر، خصوصا مع محدودية مدى الرؤيا.



وثمنت غنام جهود كافة الشركاء وخاصة الأجهزة الأمنية، لافتة إلى أن كافة مرافق المحافظة ستكون على أهبة الإستعداد، مشيرة إلى ضرورة التعامل بجدية وبمسؤولية وطنية عند الإتصال بأرقام الطوارئ وتقديم معلومة صادقة ودقيقة لما لذلك من أهمية في توزيع المهام بالشكل المناسب على جهات الاختصاص حال تعمق المنخفض.