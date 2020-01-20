مجلس العلاقات الدولية: تصريحات ساندرز تؤكد أن أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية

كريستيان ساندرزالقائم بأعمال المفوض العام لوكالة (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال مجلس العلاقات الدولية: إن تصريحات القائم بأعمال المفوض العام لوكالة (أونروا) كريستيان ساندرز تؤكد ما ذهب إليه المجلس من قبل بأن الأزمة سياسية وليست مالية.



وأشار المجلس في بيان وصل "دنيا الوطن" إلى أن تصريحات ساندرز تدلل بما لا يدع مجالًا للشك بأن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يسعون بشدة لتصفية (أونروا) وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين.



وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأجنبية بعدم الاستسلام لهذه الهجمة وحشد التأييد والدعم للوكالة، وعدم إعطاء الفرصة للإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاتهما لتصفية الوكالة.



وكان القائم بأعمال المفوض العام لوكالة (أونروا) كريستيان ساندرز قد اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالعمل ضد الوكالة والضغط على البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات لها.