موسى: حماس أطلعت المصريين على خروقات الاحتلال للتهدئة بغزة

حدود قطاع غزة

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خاص دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وحركة حماس، سترتد عليه، ولا تُخيف الشعب الفلسطيني.



وقال موسى لـ"دنيا الوطن": إن تهديدات الاحتلال ليست جديدة، ولم تتوقف يومًا، والشعب الفلسطيني تعودوا على تلك التهديدات الواهية، لافتًا إلى أن القادة الإسرائيليين يستعدون لانتخابات الكنيست ويريدون رفع الأصوات الانتخابية على حساب دماء الفلسطينيين.



وأوضح أن الجانب المصري مُطلع تمامًا على تهديدات قادة الاحتلال، بما أنه يرعى اتفاق التهدئة في غزة، وخلال زيارة وفد حركة حماس للقاهرة أطلعت الحركة المصريين على كافة خروقات الاحتلال، وعدم التزاماتهم بالتهدئة.