شؤون فلسطينية

كهرباء القدس تُواصل تزويد عدد من المراكز الصحية بالمولدات الكهربائية برام الله

كهرباء القدس تُواصل تزويد عدد من المراكز الصحية بالمولدات الكهربائية برام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل شركة كهرباء محافظة القدس العمل على توفير مولدات كهربائية للمراكز الحيوية، وذلك ضمن مبادرتها في تزويد مناطق الامتياز بالمولدات، حيث قامت الشركة بتزويد عدد من المراكز الصحية والأجهزة الأمنية بالمولدات الكهربائية اللازمة في محافظة رام الله البيرة، بهدف استمرار عملها وتحسباً من حدوث انقطاعات مفاجئة في ظل نقص الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري أن الشركة التفت ومنذ بداية الأزمة إلى خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن المرافق الحيوية في مناطق الامتياز الخاصة بالشركة، لا سيما المستشفيات والمراكز الصحية، وما قد يسببه هذا الانقطاع من تشويشات على عمل تلك المرافق، حيث بادرت الشركة بالعمل على تزويد هذه المرافق بالمولدات الكهربائية، إضافة إلى تزويد تلك المرافق التي تمتلك مولدات بالوقود اللازم لتشغيلها.

وأوضح المهندس محمد زيدان مدير فرع كهرباء القدس في محافظة رام الله والبيرة أن الشركة اتخذت هذه الخطوة، وذلك بهدف ضمان الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المراكز الحيوية في محافظة رام الله والبيرة وتجنيبها أي انقطاعات مفاجئة، خصوصاً في ظل مواصلة كهرباء إسرائيل عدم تزويدنا بالطاقة الكهربائية المطلوبة، لاسيما مع توقع وصول منخفض جوي عميق من فلسطين خلال اليومين القادمين.

وأكد زيدان أن طواقمنا الهندسية والفنية تعمل بكل طاقتها وعلى مدار الساعة في الميدان بكافة أنحاء محافظة رام الله والبيرة، تحسباً لأي انقطاعات طارئة أو مفاجئة من أجل معالجتها بالسرعة الممكنة، وضمن الإمكانيات المتاحة لدى الشركة خلال المنخفض الجوي.

وأضاف زيدان أن الشركة ستستقبل كافة اتصالات المشتركين على مدار الساعة للتبليغ عن أية أعطال فنية أو حدوث أي طارئ بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك من خلال الاتصال بمركز الاستعلامات التابع لكهرباء القدس على أرقام الطوارئ التي خصصها لهذا الغرض القدس: الرقم المجاني 1800211511 أو02-6269333، رام الله والبيرة: الرقم المجاني 1800900900 أو 2947650 02-، أو الرقم 133

وناشدت الشركة كافة المشتركين خلال المنخفض الجوي بضرورة ترشيد استهلاك التيار والتبليغ عن الأعطال قبيل دخول المنخفض وعدم الانتظار، لاسيما التبليغ عن أسلاك الكهرباء المقطوعة، أو أعمدة الكهرباء المكسورة أو الآيلة للسقوط، أو الأشجار الملاصقة لأسلاك الكهرباء، أو عن أي خلل آخر لتتمكن طواقم الشركة من التعامل معها فوراً قبيل المنخفض، مما يخفف من الأضرار المتوقعة نتيجة المنخفض، وذلك من خلال الاتصال على أرقام الهواتف التي خصصتها الشركة، أو الاتصال بالشرطة 100 أو الدفاع المدني 102 أو البلدية أو المحافظة، أو التواصل مع الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل المجتمعي "فيسبوك".

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