الديمقراطية تدعو السلطات الإماراتية لمنع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر دبي

شعار الجبهة الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطات الإماراتية بالتراجع عن قرارها بإشراك دولة الاحتلال الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020" في دبي.



وقالت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن التراجع عن قرار إشراك إسرائيل في المعرض، يشكل إلتزاماً بمبادرة السلام العربية، التي اتخذتها القمة العربية في بيروت عام 2002، حين رهنت العلاقة مع دولة الاحتلال بإنسحابها من كافة الأراضي العربية المحتلة، في فلسطين، والجولان، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا".



وأضافت الجبهة، إن فتح أبواب العواصم العربية أمام إسرائيل، من شأنه أن يشجعها على المزيد من التغول في الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية والعربية، والإمعان في البطش والإضطهاد للمواطنين الفلسطينيين والعرب، واغتيالهم في الشوارع بذرائع واهية، تثبت الوقائع زيفها.



وختمت الجبهة، إن وحدة مصالح شعوبنا العربية في مواجهة المشروع الإسرائيلي التوسعي، تتطلب من كافة الأنظمة العربية اتباع سياسة نزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل دولة إسرائيل.