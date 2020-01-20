تلفزيون: إيران تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا الطائرة الأوكرانية إيرانيين



وقال مسؤولون: إنه كان في تجمع "غير قانوني" بينما قال السفير: إنه كان يحضر مراسم تأبين للضحايا، وانتقدت بريطانيا احتجازه، وذكر موسوي، أن "إيران تحترم جميع الدبلوماسيين الأجانب في إيران، ما داموا لم ينتهكوا القوانين الدولية".

رام الله - دنيا الوطنقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: إن إيران تعتبر مزدوجي الجنسية من ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية مواطنين إيرانيين.ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، وكثير من ضحايا الكارثة البالغ عددهم 176 شخصاً إيرانيون يحملون جنسية أخرى، ويوجد 57 كندياً ضمن الضحايا.وقال موسوي في مؤتمر صحفي أسبوعي، بثه التلفزيون "أبلغنا كندا أن طهران تعتبر مزدوجي الجنسية، الذين قتلوا في تحطم الطائرة مواطنين إيرانيين".واندلعت احتجاجات في إيران، بعد كارثة الطائرة، شهدت احتجاز السفير البريطاني لفترة وجيزة.