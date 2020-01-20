وزير خارجية إيران: خطوات تقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي انتهت
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع البرلمان الإيراني الإخباري على الإنترنت، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله: إن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت.
وأضاف ظريف وفق (رويترز): "خطوات تقليص الالتزامات (بموجب الاتفاق النووي) انتهت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".
نقل موقع البرلمان الإيراني الإخباري على الإنترنت، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله: إن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت.
وأضاف ظريف وفق (رويترز): "خطوات تقليص الالتزامات (بموجب الاتفاق النووي) انتهت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".
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