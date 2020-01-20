دولي

وزير خارجية إيران: خطوات تقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي انتهت

وزير خارجية إيران: خطوات تقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي انتهت
وزير الخارجية محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
 نقل موقع البرلمان الإيراني الإخباري على الإنترنت، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله: إن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت.

وأضاف ظريف وفق (رويترز): "خطوات تقليص الالتزامات (بموجب الاتفاق النووي) انتهت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".

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