وزير خارجية إيران: خطوات تقليص التزامات طهران بالاتفاق النووي انتهت

وزير الخارجية محمد جواد ظريف

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رام الله - دنيا الوطن

نقل موقع البرلمان الإيراني الإخباري على الإنترنت، عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قوله: إن خطوات إيران لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 انتهت.



وأضاف ظريف وفق (رويترز): "خطوات تقليص الالتزامات (بموجب الاتفاق النووي) انتهت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".