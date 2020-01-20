الديمقراطية تُدين إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الجبهة الديمقراطية فلسطين، قرار سلطات الاحتلال، إبعاد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد عن الأقصى.



وادعت سلطات الاحتلال، أن قرار الإبعاد، يأتي رداً على ما يقوم به- حسب زعم الاحتلال- الشيخ من تحريض في خطب الجمعة، ضد إسرائيل واحتلالها للأرض الفلسطينية.



وقالت الجبهة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إنه في الوقت الذي تعمد فيه قوات الاحتلال إلى حماية قطعان المستوطنين، وهم يقتحمون الأقصى، في خطة مكشوفة لفرض التقاسم الزماني والمكاني فيه، تقوم هذه القوات نفسها، بإبعاد رجال الدين الفلسطينيين عن دور عبادتهم، وعن مقدساتهم، ما يكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية عن احترامها للأديان والمذاهب على اختلافها".



وختمت الجبهة: إن اليوم الذي يمكن أن يتوقف فيه خطباء الأقصى عن "التحريض" على إسرائيل، كما تدعي سلطات الإحتلال، هو اليوم الذي يحمل فيه الاحتلال والاستيطان عصاه ويرحل عن أرضنا، ومقدسات شعبنا.