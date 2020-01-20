مفتي القدس يدعو لتكثيف التواجد بالأقصى رداً على إجراءات الاحتلال



ودعا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، إلى تكثيف التواجد في باحات المسجد الأقصى، وإقامة الصلوات فيه؛ للرد على إجراءات الاحتلال التعسفية، مؤكداً أن حق المسلمين في كل الأرض الفلسطينية، ثابت ولن يتغير.



رام الله - دنيا الوطندان مفتي القدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، قرار الاحتلال إبعاد الشيخ عكرمة صبري، أسبوعاً عن الأقصى واستدعائه للتحقيق، معتبراً أن القرار تكريس لسياسة الاحتلال في إفراغ المسجد من الخطباء والعاملين فيه، وترهيبهم.