المفتي العام يستنكر الممارسات الإسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية

الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الممارسات العدوانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية، كما حدث مؤخراً من استدعاء سلطات الاحتلال للشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا؛ للتحقيق معه، ومن ثم تسليمه أمراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، وسبقه منع فضيلة الشيخ إسماعيل نواهضة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، مما يشكل سابقة خطيرة تأتي ضمن سياسة التهويد والتخويف وإسكات الأصوات الداعية إلى الدفاع عن الأرض والمقدسات والمجتمع الفلسطيني.



وانتقد حسين في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الذرائع التي تسوقها سلطات الاحتلال، من أجل تبرير هذه الاعتداءات بحق الشخصيات المقدسية، داعياً إلى ضرورة الوقوف في وجه هذه الإجراءات، وإيقاف هذه الممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



من جانب آخر، دان الاعتداءات على حراس المسجد الأقصى المبارك، واعتقال بعضهم، والتحقيق معهم، وإبعاد بعضهم الآخر عنه.



وناشد الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ لوقف هذه الإجراءات، التي تستدعي التحرك على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية؛ لوقفها فوراً.



ونبه إلى أن هذه الهجمة، زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وذلك إرضاء للمتطرفين والمستوطنين، لكسب أصواتهم قبل الانتخابات الإسرائيلية، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي، يتهدد الوجود العربي والإسلامي في القدس، ويتطلب من جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض، أن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا المحتل المتغطرس، الذي يضرب بالقوانين السماوية والوضعية والأعراف الدولية عرض الحائط.