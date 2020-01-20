هيئة الأسرى: استمرار عزل الطفل غزالة استهدافٌ للأسرى الأطفال

الاحتلال يعتقل طفلا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، استمرار إدارة السجون عزل الأسير الطفل مصعب غزالة، استهدافاً للأسرى الأطفال، ضمن إطار الحرب النفسية، مضيفاً أن الأسير الطفل غزالة، يرفض الدخول إلى أقسام السجناء الجنائيين ذات الأوضاع الخطرة.



وحذر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المرضى فيما تسمى (عيادة سجن الرملة) وما يعانونه من أمراض السرطان، وأخرى خطيرة كالشلل والأمراض العصبية، مطالباً بضرورة تدخل عاجل لتقديم العلاج المناسب لهم وإنقاذ حياتهم.



وفي السياق، أشار شريتح إلى أن اقتحام قوات القمع لأقسام الأسرى في سجن (عوفر) بالأمس دون أسباب واضحة، تأتي ضمن السياسة الانتقامية والهجمة الشرسة، التي يقودها الاحتلال ضد الأسرى.