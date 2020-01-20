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نائب أردني: هل نسيتم من منعنا من التعامل مع سوريا؟

نائب أردني: هل نسيتم من منعنا من التعامل مع سوريا؟
مجلس النواب الأردني
رام الله - دنيا الوطن
انتقد النائب الأردني طارق خوري، مبررات المحتجين على مشروع قانون حظر استيراد الغاز من إسرائيل، وتحججهم بوجود اتفاقيات دولية تلزم الأردن، وتسمح له باستيراد الوقود الأزرق من تل أبيب.

وتساءل خوري وفق (عمون): "لماذا أجبرت أمريكا بقانون (سيزر) معظم دول العالم على وقف التعامل التجاري مع الدولة السورية، ومنها الأردن؟".

وتابع، "حتى الدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الجانب السوري، في جميع المجالات مثل الطاقة والنقل الجوي والسلع والخدمات، تم إجبارها على ذلك، ولم يتحدث أحدهم عن اتفاقيات خاصة أو قوانين تجارة عالمية، وغير ذلك!".

وقال "أما عند اتفاقية الغاز، فقد خرجت علينا كل الحجج من أبناء لحمتنا".

ويرى المحتجون، أن الاتفاقات الدولية تسمو على القوانين الداخلية، ولا يمكن للقانون المحلي، أن يوقف العمل باتفاقية دولية.

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