مُطالبات برصد تحركات المستوطنين بالبلدة القديمة بالخليل لمنع استيلائهم على المنازل

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان، على ضرورة

رصد تحركات المستوطنين في البلدة القديمة بالخليل؛ لمنع استيلائهم على المنازل.



وقال حمدان في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، في تعقيبه على إخلاء المستوطنين من أحد المنازل في البلدة: إنه رغم انحياز القضاء الإسرائيلي لصالح المستوطنين إلا أن مرافقة القضايا بحملات مناصرة دولية، قد تشكل ضاغطاً على القضاة لمنع تلاعبهم بمجريات المحاكم.



وأشار إلى أن لجنة إعمار الخليل، تترافع في 32 قضية ومنزل لدى القضاء الإسرائيلي، من أجل وقف اعتداءات المستوطنين فيها.



بدوره، أعلن مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة، مراد اشتيوي، عن فعاليات شعبية؛ للتصدي لإجراءات الاحتلال الاستيطانية، ومخططات الضم للمناطق المصنفة (ج).



وقال: إن الاحتلال يُعد مخططات بصور مختلفة، تقوم على إعلان محميات طبيعية، ومناطق عسكرية، والاستيلاء على الأراضي من خلال قوانين مجحفة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الصمود وتفعيل المقاومة الشعبية؛ لصد هذه الإجراءات.