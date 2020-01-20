الاتحاد الأوروبي يُؤكد رفضه لإجراءات الاحتلال بالقدس ويدعوه للالتزام بالقانون الدولي



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: إن الاتحاد يتابع ما يجري في القدس وضواحيها بقلق شديد، مشيراً إلى أنه يدعم الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية من خلال تمكين المواطنين، وتقديم الدعم القانوني لهم، خاصة أصحاب المنازل والأراضي المهددة بالهدم أو المصادرة.



وأضاف عثمان: أن زيارة رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، لبلدة العيساوية في القدس المحتلة قبل نحو أسبوع، كشفت عن حجم انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في البلدة، خاصة الأطفال وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شاديعثمان، رفض الاتحاد لإجراءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، داعياً الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي، ووقف انتهاكاته.