سلطات الاحتلال تخطر بهدم 18 منزلاً في مسافر يطا جنوب الخليل

منازل في مسافر يطا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 18 منزلاً في مسافر يطا جنوب الخليل، كما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت سلطات الاحتلال، صعدت من انتهاكاتها بحق المقدسيين وممتلكاتهم، حيث سلّمت في أقل من 24 ساعة، إخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلاً في عدة أحياء بمدينة القدس.