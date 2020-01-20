"الأشغال" تُؤكد رفع حالة الجهوزية استعداداً للمنخفض الجوي

منخفض جوي - أرشيف

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خاص دنيا الوطن

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، استعدادات الوزارة للمنخفض الجوي، الذي يضرب البلاد، وتطورات رفع الجهوزية.



وقال م. فيصل فريحات، وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": "نبدأ منذ شهر أيلول/ سبتمبر، الاستعداد لفصل الشتاء؛ بتنظيف العبّارات والأودية من أجل تسهيل حركة المياه، وحتى لا تحصل أضرار أو فيضانات على الطرق.



وأضاف: نعمل هذه الخطوات، كإجراءات وقائية، وبشكل دوري سنوياً، حتى يكون للمنخفضات تأثير أقل ما يمكن على المواطن الفلسطيني.



وشدد وكيل وزارة الأشغال، على أنه عند دخول فصل الشتاء، وفي المنخفضات الكبيرة، يكون لدينا الاستعداد من خلال مديريات الأشغال، حيث تكون في حالة تأهب مع الطواقم الموجودة، مشيراً إلى أنه إذا حصلت انهيارات على الطرق، يتم التعامل معها لتسهيل الحركة على المواطنين.



ولفت إلى أنه عندما تحمل المنخفضات طابعاً ثلجياً تكون الوزارة متأهبة بكامل طاقتها، من خلال الآليات والكاسحات للثلوج والطاقم الفني من أجل فتح الطرق الرئيسية والخاصة بوزارة الأشغال والطرق المؤدية للمستشفيات بالدرجة الأولى، للتسهيل على حركة المواطنين.



وأضاف فريحات: أن الأماكن التي تُوجد بها محولات الكهرباء، نحرص باستمرار على أن تكون مفتوحة، حتى تستطيع شركة الكهرباء، أن تصل إلى المحول، حال وجود إشكالية.