دولي

قائد الحرس الثوري الإيراني يُعين محمد حجازي نائباً لقائد فيلق القدس

قائد الحرس الثوري الإيراني يُعين محمد حجازي نائباً لقائد فيلق القدس
نائب قائد فيلق القدس محمد حجازي
رام الله - دنيا الوطن
عين حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد حجازي نائباً لقائد فيلق القدس.

وبحسب (روسيا اليوم) فقد عينه المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2007 رئيساً للأركان المشتركة في الحرس الثوري، وفي عام 2008 كان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني.

‪‎‪وفرض عليه الاتحاد الأوروبي عام 2011 عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وذلك على خلفية قمع احتجاجات عام 2009 حيث كان قائد (لواء ثأر الله) في الحرس الثوري بطهران.

‪‎‪وتعيين محمد حجازي اليوم الاثنين، جاء خلال مراسم تنصيب إسماعيل قآني، قائداً لفيلق القدس، خليفة قاسم سليماني، الذي اغتيل بضربة جوية، نفذتها القوات الأمريكية في 3 كانون الثاني/ يناير 2020، في العاصمة العراقية بغداد.

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