"المالية" بغزة تكشف لـ"دنيا الوطن" أسباب عدم دخول الغاز بكميات كافية للقطاع

اسطوانات غاز - أرشيف

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خاص دنيا الوطن

كشف بيان بكر، مدير العلاقات العامة بوزارة المالية، بغزة، تطورات وضع غاز الطهي في القطاع، وسعر الاسطوانة.



وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن كميات الغاز التي تدخل القطاع أقل من حاجة السوق، والتوريد من الجانبين المصري والإسرائيلي أقل من المعتاد والأسباب فنية، بسبب الظروف الجوية، والمنخفضات في المنطقة.



وتابع: الغاز من السلع، التي تتأثر بدرجات الحرارة والنقل، وهذه هي الأسباب التي وصلتنا من الجانبين المصري والإسرائيلي.



وشدّد على أنه رغم ذلك، هناك كميات تدخل إلى القطاع، ولكن أقل من الكميات التي تكفي حاجة السوق، مشيراً إلى أنه كان من المفترض، أن تدخل أمس الأحد كميات من الغاز، ولكن لأسباب فنية، تم تأجيل التوريد ليوم غدٍ.



وحول ما إذا كان هناك موعد يمكن أن يشهد حلاً للأزمة، قال الناطق باسم وزارة المالية: نحن نتابع وبشكل يومي، لا أستطيع أن أعطي إفادة عن شيء.



وفيما يتعلق بسعر الأسطوانة، قال بكر: إن موضوع السعر لا يوجد مجال لتجاوزه، حيث إن سعر اسطوانة الغاز 54 شيكلاً وكحد أقصى 55 شيكلاً، وأي محطة أو أي موزع يبيع الأسطوانة أعلى من ذلك، سيكون عنده مخالفة قانونية، يجب التبليغ عنه.



وأضاف: بالنسبة لموضوع الاحتكار، هناك لجنة من ثلاث جهات حكومية، وهي: الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومباحث التموين في وزارة الداخلية، واللجنة تتابع السوق بشكل دوري، ولها دوريات مختلفة، وتستقبل شكاوى المواطنين بخصوص الاحتكار.



وقال بكر: في أوقات الأزمات، من الممكن أن يكون هناك مشاكل، ولكن نحن نتابع هذا الأمر، ونطالب المواطنين بالمساعدة في هذا الموضوع.