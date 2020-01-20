"التربية" تُناشد العالم للتدخل لوقف هجمة الاحتلال على التعليم في القدس

مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله "ارشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

جدّدت وزارة التربية والتعليم، مناشدتها للعالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية؛ للتدخل لوقف هجمة الاحتلال الشرسة ضد القطاع التعليمي في القدس.



يأتي هذا في أعقاب إصدار سلطات الاحتلال، قراراً يقضي بإغلاق مدرسة عبد الله بن الحسين الثانوية للبنات، أمام الطالبات الدارسات، وفق المنهاج الفلسطيني؛ وسط احتجاج كبير من الأهالي؛ كون هذا القرار، يصادر حق الطالبات في التعليم، ويؤدي إلى تشريدهن لمدارس في مناطق بعيدة.



وأكدت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن مثل هذه القرارات، وغيرها من الانتهاكات والممارسات التي ينتهجها الاحتلال في القدس؛ هي خطوات إضافية في مخطط الاحتلال، الذي يهدف للسيطرة على قطاع التعليم وأسرلته؛ بما يستهدف في المحصلة، محو الهوية الوطنية الفلسطينية من المدينة المقدسة.



وأهابت التربية بكافة الجهات الدولية؛ للضغط على حكومة الاحتلال؛ لوقف إجراءاتها بحق التعليم في المدينة المقدسة؛ والتي تُعتبر انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.