صور: إجلاء إصابة جراء حادث سير ذاتي جنوب الخليل





رام الله - دنيا الوطنأجلت طواقم الإنقاذ في مركز دفاع مدني دورا بمحافظة الخليل، اليوم الاثنين 20 كانون الثاني/ يناير 2020، إصابة، وصفت بالمتوسطة، نتيجة حادث انحراف مركبة، واصطدامها بعامود إنارة بمنطقة سنجر جنوب الخليل.وعملت طواقم الانقاذ على إجلاء السائق، وقدمت له الإسعاف الأولي، وتسليمه لمركبات الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لنقله للمشفى لمتابعة العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة، ومن ثم تأمين المركبة، وفصل أقطاب البطارية، وإزالة الزجاج المتناثر عن الطريق العام.