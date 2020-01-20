طالع: الداخلية بغزة تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ عبر (معبر رفح)





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الوزارة في تصريح صحفي: إن السفر للحافلات، الثالثة والرابعة، والخامسة، حتى الرقم (53) من كشف (2020/2).وشددت على أهمية التواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وأضافت: أن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، كما يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.وطالبت بالتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.