الصحة بغزة: تكلفة مشاريع (الكهروميكانيك) وقطع الغيار بالمستشفيات بلغت 580 ألف دولار

حضانة اطفال في احدى مستشفيات قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أشار تقرير الإنجازات السنوي لوزارة الصحة في قطاع غزة، عن العام الماضي 2019، والذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني، إلى أن إجمالي مشاريع (الكهروميكانيك) وقطع الغيار للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، بلغت تكلفتها الإجمالية (580) ألف دولار أمريكي.



وأوضح التقرير، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المشاريع تنوعت ما بين قطع غيار محطات الأكسجين، وتوفير قطع غيار مولدات، وتوريد معدات (كهروميكانيكية) شملت تكييف غرف العمليات، والعناية المركزة، وأنظمة غازات، وحضانات طبية.