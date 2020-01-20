كهرباء غزة تُوضح جدول ساعات الوصل المعمول بها بظل المنخفضات الجوية

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خاص دنيا الوطن

نفى مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء بغزة، محمد ثابت، ما يتم تناقله حول وجود تغير على جدول الكهرباء في قطاع غزة.



وأوضح ثابت في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن"، أن الجدول المعمول به في قطاع غزة، هو 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل، مع وجود عجر لمدة ساعتين.



وأشار إلى أن سبب وجود العجر هو ضغط الأحمال، وارتفاع نسبة استهلاك المواطنين في المنخفضات الجوية، وأن استهلاك المواطنين للكهرباء، يزيد في المنخفضات.