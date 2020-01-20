مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخطر بإخلاء وهدم 30 منزلاً

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الاقصى "أرشيفية"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم 102 مستوطن، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشدّدة من شرطة الاحتلال ومخابراته.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن 102 مستوطن، نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من باب السلسلة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



ويأتي استمرار الهجمة الاستيطانية على الأقصى، بالتوازي مع تصعيد سلطات الاحتلال لاعتداءاتها على المواطنين المقدسيين، وممتلكاتهم، حيث سلّمت في أقل من 24 ساعة إخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلاً بالمدينة.



وأصدرت سلطات الاحتلال، أوامر إخلاء لـ 22 منزلاً في حي باب السلسلة، نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 200 فرد من 22 عائلة في العراء دون مأوى.



كما أصدرت محكمة الاحتلال، قرارا باستكمال مجزرة الهدم في حي الحمص بصور باهر، وقررت هدم 4 منازل بعد أقل من 6 أشهر على هدم 10 مبانٍ، تضم عشرات الشقق السكنية.



وفي بلدة سلوان، أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بإخلاء بناية عائلة ناصر الرجبي في حي بطن الهوى لصالح "جمعية استيطانية".



وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك، أن البناية السكنية مؤلفة من 3 طوابق (3 شقق سكنية)، تؤوي 16 فرداً، بينهم أطفال وكبار سن، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.



وفي العيسوية، تسلم عدد من المواطنين إخطارات بهدم منازلهم بأيديهم، يوم أمس، وإلا ستقوم قوات الاحتلال بهدمها وتغريمهم تكلفة عملية الهدم، وأمهلتهم أياماً لتنفيذ عملية الهدم الذاتي.