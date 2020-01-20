إدارة السجون تُصادر مبالغ (الكنتينا) بحق عشرة أسرى

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صادرت المبالغ المخصصة لمشتريات (الكنتينا) بحق عشرة أسرى من القدس والأراضي المحتلة عام 1948.



وبيّنت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الاحتلال صادر المبالغ الخاصة بالأسرى: ماهر يونس، إبراهيم بيادسة، إبراهيم أبو مخ، محمد المصري، محمد محاجنة، ذياب جبارين، وسام كستيرو، خليل الجيوسي، فراس العمري، ولينين الطوري.



يذكر، أن سلطات الاحتلال، تشنّ حملة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك منذ العام الماضي، بمصادرة مبالغ المقاصة المخصصة لذوي الأسرى والشهداء، من السلطة الفلسطينية.