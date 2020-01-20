رئيس وزراء أوكرانيا: أوغاد وحثالة يعملون في أجهزتنا الحكومية

رئيس وزراء أوكرانيا اليكسي غونشاروك

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس وزراء أوكرانيا، اليكسي غونشاروك، مباشرة على أثير هواء قناة (أوكرانيا 24) إن "أوغاداً وحثالة" يعملون في الهيئات الحكومية في البلاد.



وأضاف في تصريحات متلفزة نقلتها (روسيا اليوم): "بالطبع، يعمل العديد من المسؤولين، والعديد من الأوغاد والحثالة في الهيئات الحكومية، بالطبع، لم ننظف كل شيء، ولم نصل إلى الجميع"، مشدداً على أن معظم هؤلاء الأشخاص، يعيشون حالياً في انزعاج كبير.



ووفقاً له، إما أنهم فقدوا بالفعل، أو سيفقدون مخططات الفساد الخاصة بهم.



ويتولى أليكسي غونشاروك، رئاسة الحكومة الأوكرانية منذ 29 آب/ أغسطس من العام الماضي، وفي الأسبوع الماضي، اضطر لتقديم استقالته، بعد فضيحة نشر تسجيل صوتي لتصريحاته عن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لكن رئيس الدولة، رفض قبولها.



وفي اجتماع مع رئيس الوزراء، أعرب زيلينسكي عن استعداده لمنح مجلس الوزراء فرصة، ودعا إلى إنشاء مفهوم جديد للأجر في الوزارات والشركات المملوكة للدولة، باعتبارها من المهام ذات الأولوية.