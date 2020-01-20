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شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف مسار المنخفض في فلسطين خلال الساعات المقبلة

راصد جوي يكشف مسار المنخفض في فلسطين خلال الساعات المقبلة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- مصطفى دوحان
توقع الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الاثنين، أن تضرب فلسطين يوم غد الثلاثاء، كتلة هوائية قطبية المنشأ، متمركز فوق تركيا، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وستكون هناك فرصة لتساقط الثلوج فوق قمم الجبال.

وأضاف العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أن كتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ، تندفع نحو المنطقة، وتؤدي لانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير جداً، وتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة، بحدود 6 إلى 7 درجات مئوية.

وبين الراصد الجوي: ستكون الأجواء شديدة البرودة ورطبة، وتبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد- بمشيئة الله- وقد تحمل في جعبتها زخات من البرد، منوهاً إلى أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق قمم جبال الضفة الغربية، وسوف تستمر من صباح الثلاثاء وحتى ساعات العصر.

وأشار إلى أن درجات الحرارة، ستنخفض خلال المنخفض الجوي، وخاصة عند وصول الكتلة الهوائية القطبية إلى جبال الضفة، ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية نهاراً، وإلى درجة أو درجتين خلال الليل، وذلك خلال منتصف هذا الأسبوع، وفى المناطق الساحلية والمنخفضة في قطاع غزة، ستكون درجات الحرارة ما بين 13 درجة نهاراً إلى 10 درجات ليلاً.

وحذر العلامي من خطر تكون ضباب ملامس لسطح الأرض، وانعدام مجال الرؤية، وكذلك من خطر الانزلاق خلال يوم غد الثلاثاء، نتيجة توقعات بتساقط الثلوج في القمم الجبلية العالية، وزخات البرد في بعض المناطق.

واستكمل: "نتيجة ابتعاد المنخفض القطبي عن المنطقة، تتحول الهطولات الثلجية الى مطرية في الجبال العالية، ولكن تبقى التيارات الهوائية الرطبة مسيطرة على المنطقة، بالرغم من ابتعاد الرياح القطبية؛ لكن الهطولات المطرية، تتواصل خلال مساء الثلاثاء إلى الأربعاء".

وبين أن فرصة هطول أمطار متفرقة ومحلية، كبيرة خلال عصر يوم الأربعاء، وتنخفض درجات الحرارة؛ لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية، وستظل الفرصة مهيأة يوم الأربعاء، خاصة بالفترة الصباحية لهطول زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الساحلية الوسطى، والجنوبية.

وذكر العلامي أنه مساء اليوم الاثنين، تبقى البلاد تحت تأثير منخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، وتبقى فرص هطول الأمطار في المنطقة الجنوبية من الضفة وقطاع غزة ضعيفة إجمالاً، حتي ساعات العصر، وبعد ذلك سوف تزيد فرص هطول الأمطار في جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة، وسوف تكون هذه الأمطار غزيرة فوق بعض المناطق، خلال ساعات الليل.

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