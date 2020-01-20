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دولي

إسرائيل تمنع رئيس أوكرانيا من إلقاء كلمة في فعالية تذكارية

إسرائيل تمنع رئيس أوكرانيا من إلقاء كلمة في فعالية تذكارية
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسيكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسيكي، أنه لم يتلق دعوة لإلقاء كلمة في فعالية تذكارية، ستقام في إسرائيل، وذكر زيلينسيكي، في مقابلة نشرتها أمس الأحد صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ونقلتها (روسيا اليوم) أنه سيشارك في الفعالية المقرر تنظيمها في "إسرائيل" الأسبوع الجاري، موضحاً أن الإعلان
 رسمياً عن ذلك لم يأت بعد في ظل كارثة إسقاط إيران عن طريق الخطأ طائرة "بوينغ" الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: إنه لا يهمه شخصياً ما إذا كان سيلقي كلمة في الفعالية أم لا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن واحداً من كل أربعة يهود قتلوا كان أوكرانيا، حسب المعلومات الإحصائية المتوفرة لدى حكومة كييف.

وتابع: "لذلك من المهم للغاية بالنسبة للأوكرانيين تكريم ذكرى الضحايا، وأعتقد أنه كان من العدل، أن يلقي رئيس أوكرانيا خطاباً، أعرف أن لدى الجانب الإسرائيلي صيغة مختلفة، ولسنا مدعوين لإلقاء كلمة".

وسبق أن قرر الرئيس البولندي، أندجي دودا، رفض المشاركة في المراسم التذكارية، التي سيحضرها زعماء عشرات الدول، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب عدم تلقيه دعوة لإلقاء كلمة.

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