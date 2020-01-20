شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة بينهم محررون وأب ونجله

قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة بينهم محررون وأب ونجله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين (15) مواطناً من الضفة، بينهم محررون وأب ونجله. 

وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن أربعة مواطنين، جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في الخليل بينهم أسير أمضى سابقاً في سجون الاحتلال (14) عاماً وهم: إبراهيم خليل عطية، وهو أسير سابق قضى (14) عاماً، وأنس إبراهيم شديد (23 عاماً) كذلك أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الاعتقال الإداري، وخاض إضراباً عن الطعام لمرتين، إضافة إلى سامر موسى دبابسة، ومهند أبو عرب ملش.

كما اعتقل الاحتلال، أربعة مواطنين من رام الله وهم: أمير أبو ظاهر، وليث شريف، ومحمد سهيل أبو شخيدم وجميعهم من بلدة أبو شخيدم، ومحمد صبري من مخيم الجلزون.

ومن بلدة بيت فجار، اعتقل الاحتلال أحمد علي الشيخ، والفتى أمير أحمد طقاطقة (16 عاماً)، والفتى عبد الله ذياب ثوابتة (16 عاماً)، علماً أن حصيلة اعتقالات بلدة بيت فجار خلال أسبوعين قرابة (15).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة جيوس قضاء قلقيلية وهما: محمود عبد الحميد الخطيب (52 عاماً)، ونجله رأفت (18 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن كرم القدومي من بلدة الرام، ومحمد العروم من بلدة العيزرية.

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