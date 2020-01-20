لوكسمبورغ: يجب على الأوروبيين الاعتراف بدولة فلسطين

الاتحاد الأوروبي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، اليوم الاثنين: إنه يجب على الأوروبيين الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية.



ويعقد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة عدة ملفات، وعلى جدول الأعمال الموضوع المتعلق بفلسطين، وعملية السلام في الشرق الأوسط.



وكان وزير خارجية لوكسمبورغ بعث برسالة إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 27 دولة، أكد خلالها، أن على الاتحاد الدفع بحل الدولتين، وذلك عبر خلق ظروف متكافئة سياسياً بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.



وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه من الصعوبة، أن يكون هناك اعتراف جماعي من دول الاتحاد بدولة فلسطين.