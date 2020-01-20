عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (رامون)
رام الله - دنيا الوطن
توجه عدد من أهالي أسرى غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة عدد من أبنائهم في سجن (رامون) عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح صحفي: " توجه صباح اليوم 12 شخصاً من أهالي أسرى قطاع غزة، بينهم طفلان لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون) الإسرائيلي.
توجه عدد من أهالي أسرى غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة عدد من أبنائهم في سجن (رامون) عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح صحفي: " توجه صباح اليوم 12 شخصاً من أهالي أسرى قطاع غزة، بينهم طفلان لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون) الإسرائيلي.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرايلي، تسمح لعدد من أهالي الأسرى بزيارة أبنائهم، مرة شهرياً.
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