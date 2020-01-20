عدد من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن (رامون)

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرايلي، تسمح لعدد من أهالي الأسرى بزيارة أبنائهم، مرة شهرياً.

رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد من أهالي أسرى غزة، فجر اليوم الاثنين، لزيارة عدد من أبنائهم في سجن (رامون) عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح صحفي: " توجه صباح اليوم 12 شخصاً من أهالي أسرى قطاع غزة، بينهم طفلان لزيارة 11 أسيراً في سجن (رامون) الإسرائيلي.