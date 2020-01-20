شؤون فلسطينية

الكيلة: احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة سبب أزمة في القطاع الصحي

الكيلة: احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة سبب أزمة في القطاع الصحي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور ونسلاند على واقع القطاع الصحي تحت الاحتلال، وتأثره بالأزمات التي تسببها إسرائيل.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الكيلة، مع المبعوث النرويجي، مؤكدة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الأزمة المالية التي تسببت بها إسرائيل، نتيجة احتجازها أموال المقاصة الفلسطينية،
وأمريكا من خلال قطع المساعدات، خصوصاً عن مستشفيات القدس، سببت أزمة في القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء، د. محمد إشتية، مكّن القطاع الصحي من مجابهة الأزمة التي فُرضت عليه.

وأكدت الكيلة على دور النرويج في دعم القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والإغاثي والإنساني، خصوصاً في القطاع الصحي.

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