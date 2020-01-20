الكيلة: احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة سبب أزمة في القطاع الصحي

أطلعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور ونسلاند على واقع القطاع الصحي تحت الاحتلال، وتأثره بالأزمات التي تسببها إسرائيل.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الكيلة، مع المبعوث النرويجي، مؤكدة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الأزمة المالية التي تسببت بها إسرائيل، نتيجة احتجازها أموال المقاصة الفلسطينية،

وأمريكا من خلال قطع المساعدات، خصوصاً عن مستشفيات القدس، سببت أزمة في القطاع الصحي.



وأكدت الكيلة على دور النرويج في دعم القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والإغاثي والإنساني، خصوصاً في القطاع الصحي.





رام الله - دنيا الوطنوأشارت إلى أن الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء، د. محمد إشتية، مكّن القطاع الصحي من مجابهة الأزمة التي فُرضت عليه.