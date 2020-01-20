اشتية: الحكومة اعتمدت الرزمة الأولى من المشاريع التنموية لـ 2020 بمحافظات الوطن
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن مجلس الوزراء، اعتمد الرزمة الأولى من المشاريع التنموية للعام الحالي 2020 في كل محافظات الوطن.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): أن المشاريع تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، ودعم المخيمات، ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتنمية الريفية.
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن مجلس الوزراء، اعتمد الرزمة الأولى من المشاريع التنموية للعام الحالي 2020 في كل محافظات الوطن.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): أن المشاريع تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، ودعم المخيمات، ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتنمية الريفية.
وشدّد على أن اعتماد الرزمة الأولى من المشاريع التنموية بتكلفة تجاوزت 66 مليون دولار، و 100 مليون دولار لمشاريع ممولة من البنك الدولي في قطاع غزة.
ومن المقرر، أن يعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي، حيث سيُصدر عدداً من القرارات.
ومن المقرر، أن يعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي، حيث سيُصدر عدداً من القرارات.
التعليقات