اشتية: الحكومة اعتمدت الرزمة الأولى من المشاريع التنموية لـ 2020 بمحافظات الوطن





وشدّد على أن اعتماد الرزمة الأولى من المشاريع التنموية بتكلفة تجاوزت 66 مليون دولار، و 100 مليون دولار لمشاريع ممولة من البنك الدولي في قطاع غزة.



ومن المقرر، أن يعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي، حيث سيُصدر عدداً من القرارات.









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن مجلس الوزراء، اعتمد الرزمة الأولى من المشاريع التنموية للعام الحالي 2020 في كل محافظات الوطن.وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك): أن المشاريع تغطي قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، ودعم المخيمات، ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتنمية الريفية.